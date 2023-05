Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: la croissance du secteur privé ralentit un peu information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 10:58









(CercleFinance.com) - La dernière enquête PMI réalisée par S&P Global et CIPS auprès des directeurs d'achat illustre à nouveau la solide hausse de l'activité du secteur privé en Grande-Bretagne, même si la vitesse d'expansion s'étiole légèrement par rapport au mois d'avril.



Ainsi, l'indice PMI Composite est passé de 54,9 en avril à 53,9 en mai (estimation flash). Ce niveau reste néanmoins largement supérieur aux 50, soit le seuil qui sépare zone de contraction (inférieur à 50) et zone de croissance de l'activité (au-delà des 50).



De son côté, le PMI des services est passé de 55,9 en avril à 55,1 en mai, témoignant là-aussi d'une nette hausse de l'activité mais à un rythme un peu moins soutenu que le mois précédent.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.