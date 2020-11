Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni : la croissance des services ralentit fortement Cercle Finance • 04/11/2020 à 10:48









(CercleFinance.com) - La reprise du secteur des services au Royaume-Uni a fortement ralenti en octobre. L'indice d'IHS Markit/CIPS mesurant l'activité des services est ainsi passé de 56,1 en septembre à 51,4 en octobre, soit juste au-dessus du seuil des 50 points indiquant une expansion de l'activité. Ce taux est d'ailleurs le plus faible enregistré depuis quatre mois. L'hôtellerie, le secteur des transports ainsi que les loisirs sont particulièrement touchés par le resserrement des restrictions commerciales, en lien avec la pandémie de Covid-19.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.