Royaume-Uni: la croissance bien orientée dans le privé (PMI)

(CercleFinance.com) - La croissance est restée bien orientée dans le secteur privé britannique au mois de mars, à en croire les résultats préliminaires de la dernière enquête S&P Global menée auprès des directeurs d'achat (PMI).



L'indice PMI composite, qui combine à la fois secteurs des services et manufacturiers, s'est légèrement tassé à 52,9 contre 53 en février, mais reste au-dessus de la barre des 50 points qui témoigne d'une croissance de l'activité.



L'indice concernant le seul secteur des services s'est replié à 53,4 en estimation préliminaire, contre 53,8 pour le mois de février, du fait des pressions inflationnistes résultant des revalorisations salariales.



A 49,9, contre 47,5 en février, l'indice PMI 'flash' mesurant l'activité dans le secteur manufacturier revient cependant à un plus haut de 20 mois pour se rapprocher du seuil des 50 points synonyme d'un retour de la croissance.



Pour Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, tous ces chiffres vont dans le sens d'une croissance de 0,25% du PIB britannique au premier trimestre, un rebond jugé 'rassurant' après la récession technique qui avait caractérisé le second semestre de l'exercice 2023.





