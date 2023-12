Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: la contraction s'atténue dans l'industrie (PMI) information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur manufacturier britannique s'est de nouveau contractée au mois de novembre, mais à un rythme moins marqué qu'initialement estimé, montrent les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/CIPS auprès des directeurs d'achat publiés ce vendredi.



Le PMI de l'industrie manufacturière a ainsi progressé pour le troisième mois consécutif pour atteindre 47,2 le mois dernier, après 44,8 en octobre et contre 46,7 en première estimation.



Si ce chiffre s'inscrit pour le neuvième mois d'affilée sous la barre des 50 points, témoignant d'une contraction de l'activité, ce rebond pourrait laisser penser que le secteur pourrait actuellement se trouver à un 'tournant', estiment les auteurs de l'enquête.



John Glen, le chef-économiste du Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS), note en particulier un regain d'optimisme dû à l'approche d'une nouvelle année qui pourrait apporter un peu plus de 'stabilité' et de croissance.



L'analyste met néanmoins en évidence le contexte très incertain du moment, notamment chez les clients, ainsi que la trajectoire encore 'fragile' sur laquelle évolue l'économie britannique.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.