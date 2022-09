Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: la contraction du secteur privé se prolonge information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 10:55









(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé britannique a enregistré en septembre sa contraction la plus marquée depuis début 2020, montrent les résultats de la dernière enquête mensuelle PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achats.



L'indice 'flash' composite - qui mesure l'activité globale du secteur - s'est ainsi replié à 48,4 ce mois-ci contre 49,6 en août. Il s'agit d'un plus bas de 20 mois.



En l'espèce, le secteur des services est repassé en zone de contraction en septembre, ce qui a plus que compensé la moindre décroissance de l'industrie manufacturière.



Dans les services, le PMI préliminaire est en effet ressorti à 49,2 en septembre, contre 50,9 en août, soit sous la barre fatidique des 50 points qui sépare expansion et contraction de l'activité.



Dans l'industrie manufacturière, le PMI flash est remonté à 48,5 après 47,3 en août, ce qui indique un rythme moins soutenu de la dégradation de l'activité.



D'après Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence et auteur de l'enquête, estime que le tableau actuellement dressé par la conjoncture en Grande-Bretagne laisse penser que l'économie se trouve déjà en récession.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.