Royaume-Uni: la contraction du PMI manufacturier s'accélère

(CercleFinance.com) - La contraction de l'activité manufacturière s'est accélérée au Royaume-Uni au mois de mai, les entreprises britanniques devant faire face à des flux de commandes de moins en moins fournis, montrent les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/CIPS auprès des directeurs d'achat.



L'indice PMI de l'industrie manufacturière s'est ainsi établi à 47,1 le mois dernier après 47,8 en avril, après être ressorti à 46,9 en première estimation, ce qui témoigne toujours d'une aggravation de la contraction du secteur.



Il s'agit du dixième mois consécutif de contraction de l'indice.



Dans leur étude, les équipes de S&P Global et CIPS expliquent que la tendance favorable ayant trait à l'amélioration des chaînes d'approvisionnement a été totalement annihilée par la faiblesse de la demande, le déstockage opéré par les clients et le manque de dynamisme des commandes à l'export.





