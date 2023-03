Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Royaume-Uni: l'inflation réaccélère au mois de février information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 09:30

(CercleFinance.com) - La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a de nouveau augmenté pour atteindre 10,4% sur un an en février, après 10,1% en janvier, montrent des statistiques officielles publiées mercredi.



La mesure d'inflation 'CPIH' préférée de l'Office for National Statistics (ONS) ressort, quant à elle, à 9,2% en rythme annuel à l'issue du mois dernier, contre 8,2% le mois précédent.



Dans sa note d'information, l'ONS souligne que les tensions inflationnistes s'opèrent toujours sur un large front, allant du logement à l'énergie en passant par l'alimentation et les boissons.



Pour les équipes d'ADSS, un courtier basé à Dubaï, ces chiffres montrent que le combat contre l'inflation est 'loin d'être terminé'.



'Avec des prix alimentaires et énergétiques toujours très volatils, l'inflation demeure persistante et se maintient très au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre', souligne le broker dans une note de réaction.



Pour ADSS, cette nouvelle accélération de l'inflation accroît la pression sur la BoE en faveur d'une hausse de taux de 50 points de base à l'issue de sa réunion prévue demain, et pas seulement de 25 points.