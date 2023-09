Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: l'inflation ralentit un peu en août information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - L'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni a augmenté de 6,7% au cours de la période de 12 mois se terminant en août 2023, un taux annuel en légère baisse donc par rapport à 6,8% en juillet, selon l'office national de statistiques.



Ce dernier précise que les contributions les plus importantes à ce ralentissement de l'inflation sont provenues des aliments et des services d'hébergement, alors que l'augmentation des prix des carburants a au contraire tiré l'indice à la hausse.



En excluant l'énergie, les aliments, l'alcool et le tabac, le recul du taux d'inflation annuel s'est montré plus franc, passant de 6,9% à 6,2% d'un mois sur l'autre, une légère remontée pour les biens ayant été plus que compensée par une baisse pour les services.





