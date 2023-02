Royaume-Uni : l'inflation ralentit plus que prévu en janvier

(AOF) - La hausse des prix à la consommation (CPI) au Royaume-Uni a ralenti plus que prévu en janvier sur un an, selon l'Office national de la statistique (ONS). Le CPI est ressorti le mois dernier à +10,1% en rythme annuel et à -0,6% sur un mois contre respectivement +10,5% et +0,4% en décembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une décélération à 10,3% en rythme annuel et une baisse de 0,4% d'un mois sur l'autre.