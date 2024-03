Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: l'inflation ralentit plus que prévu en février information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 09:29









(CercleFinance.com) - La hausse des prix à la consommation (CPI) a ralenti plus que prévu au Royaume-Uni en février, montrent des statistiques officielles publiées ce mercredi.



D'après l'Office national de la statistique (ONS), l'indice CPI est ressorti à 3,4% en rythme annuel le mois dernier, à comparer avec un gain de 4% en janvier.



Les économistes prévoyaient une décélération un peu moins marquée de l'inflation, avec un consensus qui visait en moyenne une progression de 3,5%.



L'inflation continue ainsi de se rapprocher de l'objectif de 2% établi par la Banque d'Angleterre (BoE), laissant entrevoir une possible inflexion au niveau de la politique monétaire.



L'ONS souligne que les contributions les plus significatives au ralentissement des prix proviennent des secteurs de l'alimentation, des restaurants et des cafés.



En excluant les prix des composantes les plus volatiles que sont l'énergie, l'alimentation et le tabac, la hausse des prix a ralenti à 4,5% en février, contre 5,1% en janvier.



'Les chiffres d'avril et de mai vont être cruciaux, en ce sens que si le ralentissement de l'inflation devait se poursuivre, les membres du comité de politique monétaire (de la BoE) pourraient engager des discussions en vue d'une réduction des taux', réagit Mahmoud Alkudsi, stratège marchés chez ADSS.



Du point de vue de l'analyste, une première baisse de taux pourrait intervenir au troisième trimestre, potentiellement suivie de deux baisses supplémentaires au quatrième trimestre.





