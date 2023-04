Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: l'inflation ralentit moins que prévu en mars information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - L'inflation en Grande-Bretagne a ralenti en mars, mais à un rythme moins prononcé que prévu en raison de la cherté persistante des produits alimentaires, montrent des chiffres officiels parus mercredi.



Les prix à la consommation ont augmenté de 10,1% en rythme annuel le mois dernier, une progression un peu moins marquée que celle de février (+10,4%), a annoncé l'Office national de la statistique (ONS).



Mais cette hausse se situe encore au-delà des prévisions des analystes, qui espéraient un retour de l'inflation en-dessous de la barre symbolique des 10% en mars.



Avec une envolée de 19,1% d'une année sur l'autre, l'alimentation reste l'un des principaux facteurs derrière le niveau élevé de l'inflation.



L'inflation britannique demeure toutefois en-dessous de son pic de 11,1% atteint en octobre dernier, ce qui correspondait à un plus haut historique depuis 1981.



Le ralentissement très graduel de la hausse des prix semble néanmoins de nature à remettre en question les anticipations d'une prochaine pause dans le cycle de resserrement monétaire de la Banque d'Angleterre.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.