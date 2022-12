Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni: l'inflation ralentit en novembre information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 09:15









(CercleFinance.com) - L'indice des prix à la consommation du Royaume Uni a augmenté de 10,7% au cours de la période de 12 mois se terminant en novembre 2022, un taux en ralentissement par rapport à 11,1% en octobre, selon l'office national de statistiques.



Ce dernier précise que la contribution à la baisse la plus importante à la variation du taux d'inflation annuel entre octobre et novembre est venue des transports, en particulier des carburants.



'La baisse récente des prix de l'énergie aura en partie entraîné cette baisse, mais elle pourrait être de courte durée', réagit ADSS, prévenant que la situation géopolitique doit être surveillée de près, en particulier les plafonds de prix au pétrole russe par l'UE.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.