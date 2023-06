Royaume-Uni: l'inflation plus forte que prévu en mai information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 09:54

(CercleFinance.com) - Contrairement aux attentes, l'inflation en Grande-Bretagne n'a pas reflué au mois de mai puisqu'elle est ressortie à égalité avec son niveau du mois d'avril, à 8,7% sur un an, d'après des chiffres publiés mercredi par l'Office national de la statistique (ONS).



Ce rythme est supérieur au ralentissement à 8,4% de l'inflation qui était attendu par les économistes sur le mois passé.



Si les prix de l'essence ont reflué, l'inflation britannique a été alimentée par le renchérissement des prix des billets d'avions, des produits et des services culturels et des loisirs, ainsi que par ceux des voitures d'occasion, précise l'ONS.



Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, la hausse des prix a atteint 7,1% sur un an, un plus haut depuis 1992, contre 6,8% au mois d'avril.



L'ONS souligne que les prix de l'alimentation et des boissons ont continué d'augmenter au mois de mai, mais à un rythme inférieur à celui enregistré en mai 2022.



Ces chiffres pourraient accentuer la pression sur la Banque d'Angleterre avant sa réunion de politique monétaire prévue demain.