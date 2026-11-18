L''indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a augmenté de 3,6% sur un an en octobre, soit un taux annuel en hausse de 0,1 point par rapport à celui observé le mois précédent, mais inférieur de 0,1 point au consensus du marché.

L'ONS (Office for National Statistics), qui publie ces chiffres, précise que les transports, et en particulier l'essence, ont le plus contribué à cette petite accélération de l'inflation en rythme annuel, tandis que l'hôtellerie et la restauration ont apporté la plus forte contribution à la baisse.

Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,8% sur un an le mois dernier, un taux stable par rapport à septembre. Le taux annuel de l'IPC des biens a grimpé de 0,3 point, à 3,5%, tandis que celui des services s'est maintenu à 3,7%.