Royaume-Uni: l'inflation accélère encore en octobre Cercle Finance • 16/11/2022 à 09:58

(CercleFinance.com) - L'inflation en Grande-Bretagne a encore accéléré en octobre pour atteindre son rythme le plus élevé en plus de 40 ans, a annoncé mercredi l'Office national de la statistique (ONS).



La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint 11,1% sur un an le mois dernier, son plus haut niveau depuis octobre 1981, après +10,1% en septembre, montrent des statistiques publiées ce matin.



L'ONS explique cette augmentation du coût de la vie par la flambée des prix du gaz et de l'électricité, qui constitue le premier facteur derrière l'inflation, malgré la mise en place de dispositifs de plafonnement par le gouvernement.



Si l'on exclut les postes volatils que son l'énergie, l'alimentation, le tabac et l'alcool - ce qui correspond à l'inflation dite 'de base' - les prix à la consommation ont augmenté de 6,5% le mois dernier, c'est-à-dire autant qu'en septembre.



Cette nouvelle accélération de la hausse des prix semble maintenir intacte la pression sur la Banque d'Angleterre (BoE) avant sa prochaine réunion de politique monétaire, prévue le 15 décembre.



Avec la menace de plus en plus réelle d'une sévère récession Outre-Manche, les pressions inflationnistes devraient toutefois quelque peu s'atténuer dans les mois qui viennent, car la demande devrait se faire moins forte avec la crise actuelle du pouvoir d'achat.



Cette perspective pourrait laisser augurer, à terme, un resserrement monétaire moins agressif de la part de la BoE.