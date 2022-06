Royaume-Uni: l'inflation accélère encore au mois de mai information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 09:48

(CercleFinance.com) - L'inflation britannique a une nouvelle fois accéléré au mois de mai dans un contexte de flambée des prix de l'énergie qui a porté la hausse des prix à des plus hauts de 30 ans.



Les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 9,1% sur un an le mois dernier, après une inflation qui était ressortie à 9% au mois d'avril, selon des chiffres publiés par l'Office national de la statistique (ONS).



En incluant les frais de logement des propriétaires occupants, le taux d'inflation annuel s'est accru de 0,1 point à 7,9%, contre 7,8% en avril, ce qui correspond à un nouveau plus haut depuis avril 1991.



L'envolée des coûts de l'essence, du gaz et de l'électricité n'est plus le seul moteur de la hausse des prix, puisque la plus forte contribution à la statistique provient désormais des prix de l'alimentation et des boissons, qui ont bondi de 1,5% entre avril et mai 2022.



Cette accélération devrait conduire la Banque d'Angleterre à poursuivre le relèvement de ses taux directeurs, avec une nouvelle hausse de 25 points de base envisagée pour le mois d'août.