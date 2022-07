Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: l'inflation accélère à +9,4% au mois de juin information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 09:22









(CercleFinance.com) - Le rythme de l'inflation a encore accéléré en juin au Royaume-Uni, toujours porté par la hausse des prix de l'essence et la progression des prix alimentaires.



Les prix à la consommation ont augmenté de 9,4% en rythme annuel le mois dernier, marquant un net accroissement après le chiffre de 9,1% atteint en mai, a annoncé mercredi l'office national de la statistique (ONS).



Les économistes tablaient, eux, sur une progression de 9,3%.



En incluant les frais de logement des propriétaires occupants, le taux d'inflation annuel s'est accru à 8,2% le mois passé, contre 7,9% en mai, ce qui correspond à un nouveau plus haut depuis mars 1991.



Sur le seul mois de juin, l'indice des prix à la consommation (IPCH) s'inscrit en hausse de 0,7%, à comparer avec seulement 0,4% en juin 2021.



Ces chiffres semblent conforter les tenants d'une poursuite du strict resserrement de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), au rang desquels figure Andrew Bailey, le patron de l'institution, qui a plaidé hier pour une hausse de taux de 50 points de base à l'issue de la prochaine réunion de la banque centrale.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.