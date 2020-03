Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni : l'expansion manufacturière reprend (IHS Markit) Cercle Finance • 02/03/2020 à 10:51









(CercleFinance.com) - L'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 51,7 en donnée définitive au titre du mois écoulé, révisé par rapport à 51,9 en estimation flash, mais à comparer à 50 en janvier. Pour rappel, le seuil des 50 marque pour cet indice la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur manufacturier : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de l'expansion sectorielle est soutenu. 'Le secteur est resté en mode est reprise, la réduction des incertitudes politiques à la suite des élections générales s'étant traduit par une nouvelle croissance de la production et des nouvelles commandes', explique-t-on chez IHS Markit.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.