Royaume-Uni : l'embellie se poursuit au niveau de l'emploi

(CercleFinance.com) - Le marché du travail britannique a poursuivi son amélioration au mois d'août, une embellie qui s'est accompagnée d'une hausse du taux de salaire dans le pays. Calculé sur la période allant de juin à août, le taux de chômage calculé selon les normes britanniques est ressorti à 4,5%, contre 4,9% sur la période précédente. Il s'agit de son plus bas niveau depuis le pic de 5,2% atteint en fin d'année dernière. Sur la période juin-août, l'office national de la statistique (ONS) estime ainsi qu'environ 1,51 million de personnes étaient à la recherche d'un emploi au Royaume-Uni, contre 1,55 million fin juillet. De son côté, le taux de personnes en emploi s'affiche à 75,3%, en hausse de 0,5 point d'un trimestre à l'autre mais en repli de 0,1 point en rythme annuel. Le revenu salarial moyen, bonus compris, a lui bondi de 7,2% sur les trois mois à fin août en rythme annuel. En excluant les bonus, le revenu salarial augmente encore de 6%, un chiffre susceptible de raviver les inquiétudes concernant les tensions inflationnistes.

