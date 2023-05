Royaume-Uni: l'activité des services à un plus haut d'un an information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 10:44

(CercleFinance.com) - L'activité dans les services britanniques a connu en avril sa plus forte croissance en un an, et ce en dépit de la persistance des tensions inflationnistes.



D'après les résultats définitifs de l'enquête mensuelle que réalisent S&P Global et CIPS auprès des directeurs d'achat, l'indice PMI du secteur a progressé à 55,9 le mois dernier, contre 52,9 en mars.



Le rapport attribue ce regain de forme au raffermissement de la consommation des ménages, tout particulièrement dans le transport, le tourisme et les loisirs.



Un redressement semble également s'opérer dans les métiers des services professionnels malgré les pressions qu'exerce le niveau élevé de l'inflation sur les budgets des entreprises.



Le PMI composite, qui combine l'industrie et les services, a atteint lui 54,9 en avril, après 52,2 en mars, une hausse entièrement due à l'amélioration du secteur tertiaire, précisent S&P Global et CIPS.