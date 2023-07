Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: hausse de 0,7% des ventes au détail en juin information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - La hausse des ventes au détail en Grande-Bretagne s'est nettement accélérée au mois de juin, grâce notamment au succès de la campagne des soldes d'été, a annoncé vendredi l'ONS, l'institut national de la statistique.



Sur un mois, les ventes de détail en volumes ont progressé de 0,7% le mois dernier, un chiffre bien supérieur au consensus qui visait 0,2%, après avoir signé une hausse de 0,1% en mai.



L'ONS évoque une progression quasi-généralisée qui a touché tous les secteurs de l'économie (alimentaire, non-alimentaire et commerce en ligne), à l'exception des ventes d'essence.



Les vente de biens d'équipement de la maison ont ainsi augmenté de 1,4% sous l'effet des soldes estivaux dans le secteur de l'ameublement, mais l'ONS met également en avant la bonne santé du secteur de la vente d'occasion dans un contexte d'inflation galopante.



En mesurant les ventes au détail sur une période glissante de trois mois, ce qui permet de lisser une partie de la volatilité de la statistique, la hausse atteint 0,4% par rapport aux trois mois clos fin mars.



Toujours exprimées en volumes, les ventes de détail au Royaume-Uni restent encore inférieures de 0,2% à celles du mois de février 2020 précédent l'apparition de l'épidémie de coronavirus, précise l'ONS dans son communiqué.





