Royaume Uni: forte baisse du PMI composite en mai information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 10:40

(CercleFinance.com) - L'expansion du secteur privé du Royaume Uni a ralenti fortement en mai, à en croire l'indice PMI composite de l'activité globale qui est ressorti à 53,1, à comparer à 58,2 pour le mois précédent, et a ainsi atteint son plus bas niveau depuis mars 2021.



Les enquêteurs soulignent aussi un ralentissement des gains de nouvelles commandes, leur rythme d'expansion ayant été le plus faible depuis le début de l'année en cours. En outre, l'inflation des prix entrants s'est accélérée à un rythme record.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.