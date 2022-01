Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: forte baisse des ventes au détail en décembre information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont subi une nette contraction au mois de décembre, reflétant les inquiétudes des consommateurs face à la propagation du variant Omicron.



Selon des données officielles publiées vendredi par l'ONS, l'institut national de la statistique, les ventes au détail Outre-Manche ont chuté de 3,7% d'un mois sur l'autre en décembre.



L'ONS souligne que les ventes en volumes de produits non-alimentaires ont plongé de 7,1% après leur forte hausse du mois de novembre, la situation sanitaire ayant pesé sur toutes les composantes de la statistique (grands magasins, habillement, équipements pour la maison).



A leurs niveaux actuels, les ventes de détail restent cependant supérieures de 2,6% à celles de février 2020, dernier mois avant l'apparition de la pandémie, précise l'ONS dans sa note.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.