Royaume-Uni : fin d'année morose pour le secteur manufacturier

(AOF) - La contraction du secteur manufacturier britannique s’est accélérée en décembre, a confirmé S&P Global. L’indice des directeurs d’achat pour ce secteur est tombé à un plus bas de 31 mois à 45,3 contre 46,5 en novembre. Il avait cependant été annoncé initialement à 44,7 et les économistes s’attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé.

" Le ralentissement de l'industrie manufacturière britannique s'est encore aggravé à la fin de l'année. La production s'est contractée à l'un des rythmes les plus rapides de ces 14 dernières années, alors que les nouvelles commandes s'affaiblissaient et que les problèmes de chaîne d'approvisionnement continuaient à se faire sentir. Le déclin des nouvelles affaires a été d'une ampleur inquiétante, la faiblesse de la demande intérieure s'accompagnant d'une baisse encore plus marquée des nouvelles commandes en provenance de l'étranger, " a commenté Rob Dobson, Directeur chez S&P Global Market Intelligence.