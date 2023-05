Royaume-Uni : faible hausse de 0,1% du PIB au premier trimestre

(AOF) - Au Royaume-Uni, le PIB a progressé de 0,1% au premier trimestre 2023. Il a toutefois reculé sur la fin de la période, avec une contraction de 0,3 % pour le seul mois de mars, après avoir stagné en février et une hausse de 0,5 % en janvier, a précisé l'Office national des statistiques (ONS). Le secteur des services a reculé de 0,5% en mars 2023, après une baisse confirmée de 0,1% en février 2023. Le secteur de la construction a pour sa part faiblement progressé de 0,2% en mars 2023 après une croissance de 2,6% en février 2023.

La plus forte contribution à la baisse des services a été la chute de 1,4% en mars 2023 du commerce de gros et de détail, et la réparation d'automobiles et de motocycles. L'information et la communication ont été le deuxième facteur de recul des services, avec une baisse de 1,1% en mars 2023. La production de films, de vidéos et de programmes télévisés, l'enregistrement sonore et l'édition musicale ont été les principaux moteurs de cette baisse, avec un recul de 6,1% en mars 2023 de ces productions.