Royaume-Uni: expansion ralentie dans les services

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité du secteur britannique des services a ralenti en mai tout en demeurant soutenue, notamment grâce à un apaisement des tensions inflationnistes, montrent les résultats définitifs de l'enquête S&P Global publiés ce mercredi.



A 52,9, l'indice PMI des services a reculé par rapport à 55 au mois d'avril, revenant ainsi à un plus bas depuis novembre dernier.



Il s'inscrit néanmoins au-delà de la barre fatidique des 50 points témoignant d'une croissance de l'activité pour le septième mois consécutif, laissant entrevoir une solide expansion continue au sein du secteur tertiaire.



Pour Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence, ces chiffres suggèrent une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,3% sur le deuxième trimestre.



Le point le plus important, selon lui, reste toutefois le ralentissement de la hausse des prix, au plus bas depuis presque trois ans, dans l'optique d'une éventuelle baisse de taux de la Banque d'Angleterre dès le mois de juin.





