Royaume-Uni: expansion ralentie dans le secteur privé (PMI)

(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur privé britannique quelque peu a ralenti en mars, mais elle est restée solidement ancrée en zone d'expansion, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global/CIPS publiés vendredi.



L'indice 'composite' mesurant le dynamisme du secteur est en effet ressorti à 52,2 pour le mois en cours, après 53,1 le mois précédent, toujours au-dessus du seuil fatidique des 50 points indiquant une croissance du secteur.



L'indice PMI des services s'est établi à 52,8, contre 53,5 en février, illustrant la bonne résistance du secteur, tandis que le PMI de l'industrie manufacturière s'est encore affaibli à 48 contre 49,3 le mois passé.



Pour Chris Williamson, économiste chez S&P Global Market Intelligence, ces chiffres suggèrent une petite croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,2% sur le premier trimestre de l'année, une évolution jugée 'bienvenue' après le marasme économique qui avait caractérisé la seconde moitié de 2022.





