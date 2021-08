Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni : décrue du taux de chômage au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Dans son rapport mensuel sur l'emploi, l'office national de statistiques fait part d'un taux de chômage à 4,7% de la population active au Royaume Uni pour la période avril-juin, soit une baisse de 0,2 point par rapport à la période de trois mois précédente. Il précise que cette décrue du taux de chômage en glissement trimestriel s'est accompagnée d'une diminution du taux d'inactivité économique, de 0,2 point à 21,1%, ainsi que d'une amélioration du taux d'emploi, de 0,3 point à 75,1%. 'Avec l'assouplissement de nombreuses restrictions liées au coronavirus, le nombre total d'heures travaillées s'est accru sur le trimestre, mais il demeure toutefois inférieur à ses niveaux d'avant la pandémie', ajoute l'ONS.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.