Royaume-Uni: croissance toujours vigoureuse au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - La croissance au Royaume-Uni est restée vigoureuse au quatrième trimestre, ce qui permet au PIB du pays de pointer à moins de 0,4% de ses niveaux d'avant la pandémie.



Le produit intérieur brut (PIB) britannique a augmenté de 1% sur la période allant d'octobre à décembre, après +1% au troisième trimestre, à en croire les données provisoires dévoilées vendredi par l'Office national de la statistique (ONS).



Sur l'ensemble de l'année 2021, la croissance ressort à 7,5%, à comparer avec un repli de 9,4% en 2020.



Dans sa note, l'ONS explique que l'économie britannique a tout particulièrement profité de la vigueur du secteur de la santé, qui a bénéficié du développement des activités de test et de traçage du Covid-19, ainsi que de l'extension du programme de vaccination.





