Royaume Uni : croissance sous les attentes au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Réagissant à l'annonce d'une croissance de 0,3% du PIB britannique au troisième trimestre, Capital Economics n'y voit 'clairement pas la bonne nouvelle que le gouvernement pouvait espérer, à moins de cinq semaines des élections'. Si l'économie a échappé à la récession au troisième trimestre, il est assez clair qu'elle est bien terne, juge le bureau d'analyse économique, rappelant que le consensus et la Banque d'Angleterre tablaient sur une progression de 0,4%. N'anticipant qu'une croissance de 0,2% au quatrième trimestre, il prévient 'qu'à moins d'un estompement de l'incertitude sur le Brexit et de l'arrivée d'un soutien budgétaire, ceci pourrait rendre la Banque d'Angleterre plus encline à réduire ses taux sous peu',

