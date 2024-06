Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: croissance revue en hausse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - La croissance de l'économie britannique a été un peu plus soutenue que précédemment estimé au cours des trois premiers mois de l'année, mais l'activité est restée inchangée en avril, montrent des chiffres officiels publiés ce vendredi.



Selon les dernières données de l'Office national de la statistique (ONS), le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 0,7% au premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de 2023, contre une estimation précédente de 0,6%.



Dans sa note d'information, l'ONS explique que la bonne tenue des services (+0,8%) et de la production manufacturière (+0,6%) a permis de plus que compenser compensé le repli dans la construction (-0,6%).



Sur un an, la hausse du PIB atteint 0,3%, alors que les économistes tablaient sur une croissance de 0,2%, comme en précédente estimation.



Pour ce qui concerne les premiers chiffres du mois d'avril, l'ONS fait en revanche état d'une croissance nulle à ce stade.





