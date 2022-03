Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni: croissance révisée en hausse au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 11:06









(CercleFinance.com) - La croissance du PIB britannique au titre du quatrième trimestre 2021 a été révisée en hausse à +1,3% en rythme séquentiel, à comparer à +1% en première estimation, selon les nouvelles données publiées par l'office national de statistiques (ONS).



L'économie britannique ne se retrouve ainsi plus qu'à 0,1% en dessous de son niveau du dernier trimestre 2019, le dernier complet avant la pandémie de Covid. Sur l'ensemble de 2021, le PIB a rebondi de 7,4% après une chute de 9,3% en 2020.



'Il est encourageant de constater que les ménages semblent disposés à réduire leur taux d'épargne pour continuer à dépenser', note Capital Economics, pour qui 'même si la croissance du PIB ralentira cette année, une récession sera probablement évitée'.





