Royaume Uni : croissance révisée en hausse au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Après une baisse de 1,6% au premier trimestre 2021 en rythme séquentiel, le PIB du Royaume Uni a rebondi de 5,5% au deuxième, selon l'office national de statistiques (ONS) qui avait annoncé une croissance de 4,8% initialement. L'économie britannique ne se retrouve ainsi plus qu'à un niveau inférieur de 3,3% à celui du quatrième trimestre 2019 (et non plus de 4,4%), le dernier avant l'arrivée de la pandémie de coronavirus qui a conduit à des mesures restreignant l'activité. 'L'économie étant plus proche de son niveau d'avant la pandémie que nous ne le pensions auparavant, ceci augmente le risque que la Banque d'Angleterre relève ses taux d'intérêt plus tôt que nos prévisions de mai 2022', prévient Capital Economics.

