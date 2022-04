Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: croissance ralentie dans le secteur privé information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité dans le secteur privé britannique a ralenti au mois d'avril en raison des tensions inflationnistes et de l'impact de la guerre en Ukraine, qui commencent à affecter la demande.



Dans sa version préliminaire, l'indice d'activité PMI composite mesuré par S&P Global et CIPS auprès des directeurs d'achats, considéré comme un bon baromètre de l'économie, a reculé à 57,6 ce mois-ci, contre 60,9 en mars.



Si l'indice PMI du secteur manufacturier a légèrement augmenté, passant de 55,2 à 55,3 d'un mois sur l'autre, celui des services a nettement reculé, à

58,3 contre 62,6 le mois précédent, une baisse d'une ampleur inédite depuis la propagation du variant Omicron en fin d'année dernière.



L'enquête pointe ainsi en direction d'un ralentissement marqué du rythme de la reprise économique, que les personnes interrogées attribuent à la crise du pouvoir d'achat et à l'incertitude due au conflit ukrainien, deux éléments qui pénalisent selon elles la demande des clients.





