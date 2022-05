Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni: croissance estimée à +0,8% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le PIB britannique a augmenté de 0,8% au premier trimestre 2022 en rythme séquentiel, selon une première estimation de l'office national de statistiques (ONS), le portant à un niveau supérieur de 0,7% à celui du dernier trimestre 2019 (soit avant la pandémie).



'Il semble maintenant probable que le PIB se contracte au deuxième trimestre, et avec le plein impact de la crise du coût de la vie devant encore se faire sentir, le risque d'une récession s'est tout simplement accru', prévient Capital Economics.



'Malgré cela, avec les pressions de prix qui se renforcent encore, la Banque d'Angleterre peut ne pas avoir d'autre choix que d'ajouter aux malheurs des ménages en relevant davantage ses taux d'intérêt', poursuit le bureau d'analyse économique.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.