Royaume-Uni: croissance confirmée à 0,1% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, selon l'office national de statistiques qui confirme donc en seconde lecture sa première estimation publiée en mai.



L'institut ajoute que par rapport au même trimestre de 2022, le déflateur implicite du PIB a augmenté de 6,5% au premier trimestre 2023, 'principalement en raison des pressions plus fortes sur les coûts auxquelles sont confrontés les ménages'.



Concernant les ménages, leur ratio d'épargne s'est tassé à 8,7%, contre 9,3% au dernier trimestre 2022, et leur revenu disponible réel a diminué de 0,8% après une croissance positive de 1,3% le trimestre précédent.





