Royaume-Uni: coup de frein au mois de mai, selon le PMI

(CercleFinance.com) - La croissance du secteur privé britannique a fortement ralenti au mois de mai en raison de l'envolée de l'inflation qui pénalise le pouvoir d'achat des ménages, montrent les premiers résultats de l'enquête PMI de S&P Global dévoilés mardi.



L'indice PMI composite a chuté à 51,8 ce mois-ci, selon la version préliminaire de la statistique, contre 58,2 en avril. Il s'agit d'un plus bas de 15 mois.



Ce repli s'explique essentiellement par la dégringolade de l'indice PMI 'flash' du secteur des services, ressorti à 51,8 contre 58,9 le mois dernier.



L'indice PMI du secteur manufacturier a quant à lui mieux résisté, avec une baisse limitée à 54,6 en mai après 55,8 en avril.



Dans sa note, S&P Global fait remarquer que l'effet favorable lié à la réouverture de l'économie est en train de s'émousser du fait de la flambée des prix et de son impact sur la consommation des ménages.



Le bureau d'études explique aussi la prudence des entreprises par les conséquences du Brexit, la remontée des taux d'intérêt, les confinements en Chine et la guerre en Ukraine.





