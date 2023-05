Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: contraction prolongée du secteur manufacturier information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 10:46









(CercleFinance.com) - L'activité manufacturière en Grande-Bretagne a poursuivi sa contraction au mois d'avril, montrent les données d'une enquête auprès des directeurs d'achat (PMI) publiée mardi.



L'indice S&P Global/CIPS a reculé à 47,8 le mois dernier, contre 47,9 en mars, un niveau toutefois supérieur à son estimation préliminaire qui était ressortie à 46,6.



Ces chiffres peu enthousiasmants reflètent une tendance au déstockage et aux réductions de coûts chez les clients du secteur, expliquent les auteurs de l'étude.



Plus globalement, les mesures de la production, des nouvelles commandes, de l'emploi et de l'approvisionnement s'inscrivent également en baisse, soulignent-ils, témoignant de l'affaiblissement actuel de la demande.





