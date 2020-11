Royaume Uni : contraction du secteur privé en novembre

(CercleFinance.com) - Selon une estimation 'flash', l'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- est passé de 52,1 en octobre à 47,4 en novembre, un plus bas de six mois, traduisant ainsi un retour à la contraction de l'activité du secteur privé britannique.

Pour rappel, c'est le seuil des 50 qui marque pour un indice PMI la limite entre expansion et contraction de l'activité : plus il est bas en dessous de ce niveau, plus le rythme de la contraction sectorielle est important.