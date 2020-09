Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni : chute du taux d'inflation en août Cercle Finance • 16/09/2020 à 09:02









(CercleFinance.com) - Les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,2% en août, un taux en chute de 0,8 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'ONS, mais le consensus attendait un taux de 0%. En incluant les coûts de logement des occupants, le taux d'inflation annuel s'est contracté de 0,6 point à 0,5% le mois dernier, ralentissement qui provient avant tout d'une chute des prix dans les restaurants et cafés, et secondairement des tarifs aériens. 'Cette chute représente probablement le point bas pour l'inflation, mais une progression soutenue pour atteindre 2% paraît improbable durant les cinq prochaines années', réagit-on chez Capital Economics.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.