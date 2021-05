Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni : bond de 9,2% des ventes de détail en avril Cercle Finance • 21/05/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - Les ventes de détail au Royaume Uni ont bondi de 9,2% en volume en avril par rapport au mois précédent selon l'ONS, une progression 'représentant le double du consensus et davantage que les 7,5%' attendus par Capital Economics. 'La flambée des volumes de ventes au détail en avril montre que les ménages sont retournés dans les magasins une fois qu'ils ont rouvert au milieu du mois et suggère qu'il existe même un risque à la hausse pour nos prévisions', estime le bureau d'analyse. Capital Economics anticipe ainsi que la reprise économique britannique sera rapide, et même complète si les ménages dépensent une grande partie des économies qu'ils ont accumulées durant le confinement.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.