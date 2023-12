Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: 'Black Friday' dope les ventes au détail information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 11:05









(CercleFinance.com) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont nettement rebondi en novembre d'un mois sur l'autre, tirées notamment par les offres promotionnelles de 'Black Friday', montrent des données publiées vendredi par l'ONS.



Les ventes de détail ont ainsi progressé de 1,3%, après une parfaite stabilité au mois d'octobre (révisée par rapport à un repli initialement estimé à 0,3%).



Après un gain de 0,2% en octobre, les ventes non-alimentaires ont grimpé de 2,3% en novembre sous l'effet des fortes ristournes proposées à l'occasion de 'Black Friday'.



Dans l'alimentaire, les ventes ont augmenté de 0,8% le mois passé après avoir signé une progression de 0,1% en octobre.





