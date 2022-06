Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: baisse de 0,5% des ventes au détail en mai information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 10:02









(CercleFinance.com) - Les ventes de détail ont baissé de 0,5% au mois de mai au Royaume-Uni, selon des données publiées vendredi par l'Office national de la statistique (ONS).



En avril, ces ventes avaient augmenté de 0,4% (chiffre révisé après +1,4% en première estimation).



Dans sa note d'information, l'ONS attribue l'accès de faiblesse de la consommation en Grande-Bretagne au repli des ventes dans le commerce alimentaire, qui ont accusé à elles seules un repli de 1,6% sur le mois écoulé.



L'institut explique ce recul par l'impact des hausses de prix des produits alimentaires, qui vient éroder d'après lui le pouvoir d'achat des ménages.



L'ONS précise toutefois qu'en termes de volumes, les ventes de détail du mois de mai s'inscrivent toujours 2,6% au-dessus de leurs niveaux d'avant la pandémie, c'est-à-dire en février 2020.





