Royaume-Uni: accélération de la croissance dans le privé

(CercleFinance.com) - Le secteur privé du Royaume-Uni a connu en février son rythme de croissance le plus élevé depuis juin 2021, l'industrie des services ayant largement profité de l'allègement des mesures de restrictions sanitaires suite au reflux de la vague Omicron.



L'indice IHS Markit/CIPS du secteur tertiaire a ainsi bondi à 60,8 en version préliminaire ('flash') ce mois-ci, après être ressorti à 54,1 en version définitive au mois de janvier.



L'indice PMI 'composite', qui inclut aussi le secteur manufacturier, est quant à lui remonté à 60,2 en février, contre 54,2 le mois dernier.



A en croire IHS Markit, 'le renforcement de la demande des clients est à relier à l'amélioration de la confiance concernant les perspectives économiques du Royaume-Uni et à l'allègement des restrictions dues à la pandémie'.



Le cabinet de recherche met néanmoins en évidence une inflation 'exceptionnellement élevée' en ce qui concerne les coûts de production, qui ressortent ainsi à leur deuxième niveau le plus haut depuis la création de la statistique en 1996.





