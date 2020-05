Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni : -18,1% de ventes de détail en avril Cercle Finance • 22/05/2020 à 08:48









(CercleFinance.com) - Les ventes de détail en volume du Royaume Uni ont enregistré un plongeon record de 18,1% en avril par rapport au mois précédent, selon les données de l'ONS, là où les économistes attendaient en moyenne un repli de 16%. 'Intervenant après une chute séquentielle de 5,2% en mars, les ventes se situent désormais 22,3% en dessous de leur niveau de février d'avant le coronavirus', souligne Capital Economics, notant des ventes particulièrement mauvaises pour l'habillement et l'essence.

