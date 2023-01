Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni: -1% de ventes de détail en décembre information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - Selon les estimations de l'ONS, le volume des ventes de détail au Royaume Uni a diminué de 1% en décembre 2022, après une baisse de 0,5% en novembre (révisée par rapport à une baisse de 0,4% indiquée en première lecture).



L'institut de statistiques précise que le volume des ventes des magasins non alimentaires a chuté de 2,1%, alors que celui des magasins d'alimentation a diminué de 0,3%, certains détaillants suggérant que les clients avaient fait des provisions tôt pour Noël.



'Entre 2021 et 2022, les volumes des ventes au détail ont diminué de 3%, la levée des restrictions à l'accueil ayant entraîné un retour dans les restaurants, et la hausse des prix et du coût de la vie ayant affecté les volumes de ventes', ajoute l'ONS.





