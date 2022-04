Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni: -1,4% de ventes de détail en mars information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 14:14









(CercleFinance.com) - Après une baisse de 0,5% en février (révisée d'une contraction de 0,3% estimée initialement), les ventes de détail en volume au Royaume Uni ont chuté de 1,4% le mois dernier en rythme séquentiel, selon l'office national de statistiques.



'La forte diminution des ventes au détail en mars marque le deuxième mois consécutif de baisse et s'ajoute aux signes que la compression des salaires réels frappe les dépenses de consommation', réagit Capital Economics.



'L'inflation ayant déjà atteint son plus haut niveau en 30 ans et devant continuer à augmenter, il existe un risque réel de chute pure et simple des dépenses de consommation au cours des prochains trimestres', prévient-il.





