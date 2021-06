Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni : -1,4% de ventes de détail en mai Cercle Finance • 18/06/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Après leur forte progression d'avril liée à la levée de restrictions sanitaires, les ventes de détail en volume au Royaume Uni se sont tassées de 1,4% au mois de mai en rythme séquentiel, selon l'office national de statistiques. 'Plutôt que de suggérer que la reprise économique vacille déjà, cette baisse ne résulte probablement que de la réouverture des hôtels à la mi-mai, incitant les ménages à passer moins de temps à faire leurs courses', tempère Capital Economics. La moyenne des ventes de détail sur les deux mois d'avril et mai dépasse de 7,7% le niveau de mars 2021, et de 9,1% celui de février 2020, le mois précédent l'impact de la pandémie de Covid-19 au Royaume Uni.

