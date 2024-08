Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royaume-Uni: +0,8% de production industrielle en juin information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Après une hausse de 0,3% en mai par rapport au mois précédent, la production industrielle britannique a augmenté de 0,8% au mois de juin (dont une progression de 1,1% de la production manufacturière proprement-dite), selon l'office national de statistiques.



Par ailleurs, le déficit commercial du Royaume-Uni s'est creusé d'un milliard de livres sterling d'un mois sur l'autre, pour s'établir à 17,5 milliards en juin, l'augmentation des importations (+3,3 milliards) ayant surpassé celle des exportations (+2,3 milliards).





