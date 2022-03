Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume Uni: -0,3% de ventes de détail en février information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 10:04









(CercleFinance.com) - Après une hausse de 1,9% en janvier, les ventes de détail en volume au Royaume Uni se sont tassées de 0,3% le mois dernier en rythme séquentiel, selon l'office national de statistiques, mais demeurent supérieures de 3,7% à leur niveau pré-Covid-19 de février 2020.



'La légère baisse des ventes au détail en février était probablement davantage liée au retour aux dépenses non commerciales et à l'impact de la tempête Eunice qu'à la crise du coût de la vie', estime Capital Economics.



'Mais, avec de nouvelles hausses probables de l'inflation et des taux d'intérêt, nous sommes pessimistes quant aux perspectives de dépenses globales cette année', prévient cependant le bureau d'analyse économique.





